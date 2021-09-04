НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Путину показали макет ядерного буксира

Источник:
РИА Новости
373 3
Фото: Kirill Borisenko / CC BY-SA 4.0

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил президенту Владимиру Путину модель ядерного буксира российского производства. Буксир получит название «Зевс».

«Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир», — отметил глава государственной корпорации.

«Роскосмос» планирует начать запуски буксира в 2030 году с космодрома Восточный в Амурской области, когда для этого там будет организована необходимая инфраструктура. Проект реализуется совместно с «Росатомом».

По оценке специалистов, минимальная высота, на которую будут выводить ядерный буксир, составляет 800 километров. Только после этого будет производиться безопасное включение ядерного реактора.

Ядерный буксир представляет собой космический комплекс с модулем, основанным на ядерно-энергетической установке. Корпорация планирует использовать устройство для полетов к другим планетам Солнечной системы.

Тема: Человек и космос
Россия начнет строительство новой космической станции
Космонавт рассказал о сильном износе российского сегмента МКС
Астрономы зафиксировали череду мощных вспышек на Солнце
Следы титанического термоядерного взрыва нашли в космосе
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Байкалу предрекли экологическую катастрофу
Забайкалью компенсируют выплаты пострадавшим от паводка
Пловец с Алтая установил третий рекорд на Паралимпиаде
Замдиректора «Томского пива» перевели из-под стражи на домашний арест
Самое популярное
Техосмотр останется в сокращенном виде
Голикова указала срок получения 10 тысяч рублей пенсионерами
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев
Обсуждение (3)
Картина дня
Россиянам разъяснили изменения правил выплаты пенсий
Путину показали макет ядерного буксира
Байден рассекретил теракт 11 сентября
Новые штрафы для автомобилистов введут в 2022 году
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
25
МИД предупредил об охоте США за россиянами
23
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
17
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Sibnet.Ru