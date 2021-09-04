Путину показали макет ядерного буксира

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил президенту Владимиру Путину модель ядерного буксира российского производства. Буксир получит название «Зевс».

«Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир», — отметил глава государственной корпорации.

«Роскосмос» планирует начать запуски буксира в 2030 году с космодрома Восточный в Амурской области, когда для этого там будет организована необходимая инфраструктура. Проект реализуется совместно с «Росатомом».

По оценке специалистов, минимальная высота, на которую будут выводить ядерный буксир, составляет 800 километров. Только после этого будет производиться безопасное включение ядерного реактора.

Ядерный буксир представляет собой космический комплекс с модулем, основанным на ядерно-энергетической установке. Корпорация планирует использовать устройство для полетов к другим планетам Солнечной системы.