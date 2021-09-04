Россиянам разъяснили изменения правил выплаты пенсий

Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчет, с 2022 года он будет производиться автоматически.
Помимо этого, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным гражданам за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.
Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться без дополнительных заявлений, если трудовой стаж составляет 30 и более лет, пишет «Прайм».
Кроме этого, со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате. Надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было раньше.
Факт проживания в сельской местности теперь важен только на момент назначения такой пенсии. Кроме того, пенсионерам, потерявшим надбавку в связи с переездом, с 2022 года восстановят выплаты.
Помимо этого, с 2022 года на сайте «Госуслуг» будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет.
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