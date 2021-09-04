НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам разъяснили изменения правил выплаты пенсий

Источник:
Sibnet.ru
471 2
Фото: © Sibnet.ru

Для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчет, с 2022 года он будет производиться автоматически.

Помимо этого, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным гражданам за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться без дополнительных заявлений, если трудовой стаж составляет 30 и более лет, пишет «Прайм».

Кроме этого, со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате. Надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было раньше.

Факт проживания в сельской местности теперь важен только на момент назначения такой пенсии. Кроме того, пенсионерам, потерявшим надбавку в связи с переездом, с 2022 года восстановят выплаты.

Помимо этого, с 2022 года на сайте «Госуслуг» будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах. Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет.

Еще по теме
Банк России описал сценарий глобального кризиса в 2023 году
Минэнерго обозначило реальную цену бензина
США выделят Украине 3 миллиарда долларов
Подсчитаны ежегодные расходы на личное авто
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Байкалу предрекли экологическую катастрофу
Забайкалью компенсируют выплаты пострадавшим от паводка
Пловец с Алтая установил третий рекорд на Паралимпиаде
Замдиректора «Томского пива» перевели из-под стражи на домашний арест
Самое популярное
Техосмотр останется в сокращенном виде
Голикова указала срок получения 10 тысяч рублей пенсионерами
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев
Обсуждение (2)
Картина дня
Россиянам разъяснили изменения правил выплаты пенсий
Путину показали макет ядерного буксира
Байден рассекретил теракт 11 сентября
Новые штрафы для автомобилистов введут в 2022 году
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Ишь ты, кормилец какой выискался...

Удавиков

ну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег

лачинов

Дурачка включил. Если бы налоги платили по месту расположения предприятий, а не центральных офисов кампаний,...

jeryakob

Ну конечно, нефтяные и газовые скважины прямо по бульварному кольцу бурят. Метллы прямо у мавзолея добывают...
Sibnet.Ru