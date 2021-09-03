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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Замдиректора «Томского пива» перевели из-под стражи на домашний арест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Мера пресечения замдиректора «Томского пива» Вячеслава Литвина изменена с содержания под стражей на домашний арест, сообщается в пятницу в Telegram-канале адвокатов Литвина.

По решению суда, Литвин должен был содержаться под стражей до 30 января 2022 года. Он находится в СИЗО уже более девяти месяцев.

Замдиректора «Томского пива» подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение предпринимателя Аминова, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

По мнению защиты, в действиях Литвина признаки преступления отсутствуют, а единственное доказательство по делу – показания потерпевшего, бизнесмена Рината Аминова, который утверждает, что продал земельные участки «Томскому пиву» по цене ниже рыночной.

Уголовное дело в отношении Литвина возбудили одновременно с делом мэра Томска Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении должностных полномочий, также связанном с интересами ОАО «Томское пиво».

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