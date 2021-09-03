Вышла первая часть пятого сезона «Бумажного дома» от Netflix

Премьера первой части пятого сезона сериала «Бумажный дом» состоялась на стриминговом сервисе Netflix в пятницу, 3 сентября.

Сериал рассказывает о группе преступников, которые затевают ограбление Испанского королевского монетного двора, после чего должны скрываться в течение длительного времени и разработать план для ограбления Испанского банка.

Четвертый сезон сериала завершился интригующе. Алисия Сьерра нашла профессора. Его арест может запороть операцию и положить конец ограблению Национального банка. В Сети ходили слухи, что в пятом сезоне не все переживут грядущее, а концовка может оказаться не столь радужной, как ждут фанаты.

Премьера второй части сезона состоится 3 декабря. Пятый сезон «Бумажного дома» станет последним для проекта, его создатели обещают зрелищный и эффектный финал.