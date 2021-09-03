Путин посчитал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин считает нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией, в то время как обе стороны заинтересованы в нормализации отношений и сотрудничестве.

«И Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации наших отношений. Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать результаты, закрепленные в международных документах, результаты Второй Мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору», — приводит ТАСС заявление Путина.

По его словам, о работе на территории Курильских островов власти России и Японии договаривались неоднократно, но японская сторона не раз меняла свою позицию. В то же время российская сторона считает своим долгом выстроить соответствующую работу и создать необходимые условия для экономической деятельности в соответствии с требованиями безопасности.

«При разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что гарантированно не должно быть неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили», — сказал Путин.