Четыре арктических вертолета изготовят в Улан-Удэ для МЧС

Улан-Удэнский авиационный завод изготовит четыре арктических вертолета Ми-8АМТШ-ВА для МЧС России, сообщает правительство Бурятии. Поставка новой техники ожидается уже с 2022 года.

«Вертолеты этой модификации налетали в Арктике уже несколько тысяч часов и отлично себя зарекомендовали в суровых северных условиях. Уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии позволяет вертолету оперативно запустить двигатели даже в самый сильный мороз, что крайне важно для организации экстренных вылетов спасателей», — сказал управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Алексей Козлов.

Ми-8АМТШ-ВА также оснащен улучшенной теплоизоляцией фюзеляжа, теплоизоляционными шторами, оборудованием для разогрева горячих пайков для экипажа и перевозимого личного состава.

Перелеты на большие расстояния между точками базирования обеспечиваются за счет установки внешних дополнительных топливных баков. При их использовании вертолет может совершать полеты продолжительностью более 7 часов на дальность до 1,4 тысячи километров. Безопасность экипажа и пассажиров повышена путем применения специальных морских спасательных костюмов.