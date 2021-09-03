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Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой

Источник:
ТАСС
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Фото: Marines from Arlington, VA, United States

Обстановка в Афганистане после вывода американских войск катастрофична, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы - люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой?» — цитирует ТАСС Путина.

Президент отметил, что навязывание странам демократического государственного устройства насильственным путем неприемлемо, народы должны самостоятельно приходить к этому. «Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами», — подчеркнул российский лидер.

В этом контексте он указал на то, что вывод советских войск из Афганистана, в отличие от американских сил, осуществлялся организованно. «Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет, если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», — сказал Путин.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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