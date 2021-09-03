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Нанокапсулы для лечения рака создали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Ученые Томского политехнического университета «упаковали» изотоп актиния в нанокапсулы для более безопасной противораковой терапии, сообщила пресс-служба вуза.

Исследователи разработали нанокапсулы и новый метод «упаковки» в них изотопа. Эти капсулы надежнее аналогов удерживают актиний внутри, минимизируя риски высвобождения побочных продуктов распада, токсичных для живых клеток.

«Внимание ученых и врачей приковано к актинию еще и потому, что он считается универсальным изотопом, то есть его в теории можно использовать для лечения различных типов онкологических заболеваний. Но все упирается в его токсичность», – рассказал ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александр Тимин.

Самым разумным считается подход, когда изотоп упаковывают в капсулу из биодеградируемого полимера, который с течением времени распадается в организме на безвредные элементы.

По словам исследователя, обычно для упаковки используется физический метод: изотоп просто смешивают с полимерными сферами, так он остается на поверхности и частично проникает в поры.

«Такая конструкция не очень надежна. Мы же подключили химию. Сначала мы связали изотоп с молекулой альбумина. Затем эту пару мы поместили в полимерный раствор, в котором альбумин образовал прочную ковалентную связь с полимером, то есть буквально окружил сферой белок и изотоп вместе с ним. Использовали мы коммерчески доступный полимер на основе полипептидов и полисахаридов», – сказал Тимин.

Период полураспада актиния-225 – десять дней, а капсула остается стабильной как минимум две недели. Исследование показало, что по сравнению с аналоговыми системами, капсулы позволяют повысить терапевтический эффект актиния до 40 %.

Сейчас капсулы должны пройти стадию доклинических испытаний, для этого томские ученые ищут исследовательский центр.

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