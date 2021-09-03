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Шоу «Голос 60+» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Четвертый сезон шоу «Голос 60+» выходит на канале Россия в пятницу, 3 сентября. В первых выпусках зрителям покажут слепые прослушивания, в которых примут участие музыканты из 40 регионов России и зарубежья.

Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта «Голос 60+» займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Все они впервые будут судить артистов в проекте.

В слепых прослушиваниях примут участие вокалисты старшего поколения, самому возрастному из которых 96 лет. На сцену «Голос 60+» поднимутся исполнители из разных уголков России, из стран бывшего СССР и из-за рубежа. Всего в шоу будет представлено более 40 регионов и городов.

В четвертом сезоне «Голоса» конкуренция развернется между профессиональными музыкантами и людьми, чей род занятий не связан с музыкой. 

Среди участников четвертого сезона строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил и даже Дед Мороз.

Четвертый сезон «Голоса 60+» стартует 3 сентября в 21.30 на Первом канале. Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона.

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