Сборная России сыграет с Кипром в отборе на ЧМ-2022

Сборная России проведет матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Кипра в субботу, 4 сентября.

После четырех матчей отборов из десяти Россия делит лидерство в группе Н cо сборной Хорватии. Команда, занявшая первое место, выходит в финальную часть ЧМ напрямую. Сборная, занявшая второе место, принимает участие в стыковых матчах.

В составе вылетевших на игру 24 футболиста. Медицинский и тренерский штаб приняли решение дать возможность для полноценного восстановления защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Алексею Ионову, которые испытывают небольшой дискомфорт после встречи с Хорватией.

Начало игры — в 19.00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.