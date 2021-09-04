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Сборная России сыграет с Кипром в отборе на ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Сборная России проведет матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Кипра в субботу, 4 сентября.

После четырех матчей отборов из десяти Россия делит лидерство в группе Н cо сборной Хорватии. Команда, занявшая первое место, выходит в финальную часть ЧМ напрямую. Сборная, занявшая второе место, принимает участие в стыковых матчах.

В составе вылетевших на игру 24 футболиста. Медицинский и тренерский штаб приняли решение дать возможность для полноценного восстановления защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Алексею Ионову, которые испытывают небольшой дискомфорт после встречи с Хорватией.

Начало игры — в 19.00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

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