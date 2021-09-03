Канал «Россия» и Comedy Club выпустят совместное юмористическое шоу

Новый юмористический проект «Шоу большой страны» будет выходить на канале «Россия». Он объединит многих популярных артистов.

«Шоу большой страны» — первый опыт канала «Россия» сотрудничества с Comedy Club Production.

«Появление новых лиц, новых ведущих, новых скетчей. Чем больше сюрпризов, самого разнообразного юмора, тем лучше для наших телезрителей. Надеемся, Большой стране шоу придется по вкусу», — рассказал главный продюсер «России» Игорь Шестаков.

Для Comedy Club Production проект дает возможность реализовать свой опыт в другом взгляде на юмор и выйти на новую аудиторию, поэтому сотрудничество выгодно обеим сторонам.

Зрители увидят на сцене таких артистов как Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко, Максим Лагашкин, Алексей Маклаков, Светлана Пермякова, Марина Федункив, Максим Киселев, Иван Пышненко.

Они выступят в разных жанрах, разыграют смешные и очень знакомые сцены, в которых может оказаться каждый: пассажиры объясняют перевес багажа на 18 килограммов, менеджер отеля в Анапе уговаривает туриста пожить в номере без кровати, посещение барбершопа оборачивается семейной драмой, а брутальный мужчина переквалифицируется в маникюршу.

Премьера масштабного проекта «Шоу большой страны» состоится 10 сентября в 21.00 на канале «Россия».