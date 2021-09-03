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Банк России описал сценарий глобального кризиса в 2023 году

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России в проекте основных направлений денежно-кредитной политики, помимо базового прогноза, опубликовал три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — «усиление пандемии», «глобальная инфляция» и «финансовый кризис».

Как отмечает ЦБ, главной предпосылкой для кризисного варианта может стать рост глобального долга государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости. Этому будет также способствовать увеличение «спекулятивного» сегмента корпоративного долга, а также разрыв «пузырей» на рынках активов.

«Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся "пузырями", то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств», — приводит РИА Новости материалы банка.

В результате в 2023 году инвесторы станут массово продавать рискованные активы, а долговые проблемы в странах с развивающимися рынками обострятся — особенно там, где накопились «значительные долги в иностранной валюте». При этом уже не будет такой же поддержки со стороны международных контрагентов, как в 2020 году.

Как говорится в прогнозе, в итоге в первом квартале 2023-го в экономике может начаться масштабный кризис, сопоставимый с ситуацией в 2008-2009 годах — с «длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением».

В этом случае упадет спрос и цена на нефть (до 40 долларов за баррель в 2023 году). При этом к 2024 году она вырастет до 45 долларов, прогнозирует ЦБ. В таких условиях российский ВВП в 2023-м снизится на 1,4-2,4%, ключевая ставка подскочит до 8,3-9,3%.

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