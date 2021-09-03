Роскомнадзор заблокирует шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор принял решение о блокировке в России еще шести сервисов VPN, так как обход блокировок создает условия для незаконной деятельности, сообщается на сайте ведомства.
«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 года, было принято решение о блокировке еще шести нарушающих российское законодательство сервисов VPN», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. «Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», — уточнили в Роскомнадзоре.
Чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство, сформированы так называемые белые списки.
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