Молодой человек из Новосибирска выступит в шоу «Ты супер!» на НТВ

Молодой музыкант Давид Кожухарев из Новосибирска примет участие в пятом сезоне проекта «Ты супер!» на НТВ, сообщила пресс-служба телеканала.

В раннем детстве Давид попал в детский дом, а с пяти лет живет в приемной семье, где всего шесть приемных детей. Он занимается музыкой, играет на ксилофоне, фортепиано, баяне и гитаре, а также поет и пишет свои песни. Увлекается футболом и баскетболом.

Всего в новом сезоне «Ты супер!» будут выступать полсотни участников от 9 до 20 лет. Впервые в истории проекта в конкурсе также примут участие дети из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей.

Оценивать участников в пятом сезоне будут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер и музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова.

Новый сезон шоу «Ты супер!» стартует 5 сентября, в воскресенье в 20.10 на канале НТВ.