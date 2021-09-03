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Первые выходные осени в Новосибирске будут жаркими

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жаркая погода придет в Новосибирскую область в выходные, похолодает только в середине следующей недели, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«С установлением антициклона характер погоды в ближайшие четверо суток у нас будет малооблачным, с температурой выше климатической нормы», – рассказала синоптик.

По ее словам, из-за того, что ночи уже длинные, они будут достаточно прохладными: 4-9 градусов в ночь на субботу, местами по области заморозки, в ночь на воскресенье потеплеет до 7-12 градусов, на понедельник – до 8-14 градусов.

Дневные температуры также будут повышаться: с 21-26 градусов в субботу до 24-29 градусов жары в воскресенье.

«На следующей неделе, ближе к середине, с прохождением холодного фронта характер погоды немного изменится», – добавила собеседница.

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Жизнь #Гео
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