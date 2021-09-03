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Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/soldy21

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова стала жертвой мошенников, сообщила она в Instagram.

«Не простой день у меня сегодня... Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства», — написала спортсменка в сторис.

Она добавила, что написала заявление в полицию, но не уверена, что деньги смогут вернуть. Солдатова призвала подписчиков быть аккуратнее и призналась, что никогда не думала, что такое может с ней произойти.

23-летняя Солдатова четыре раза становилась чемпионом мира в 2014, 2015 и 2018 году. Также она трижды побеждала на чемпионатах Европы в 2015, 2017 и 2019 году. В декабре прошлого года спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

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