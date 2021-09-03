Доля солнца и ветра в энергетике России достигнет 10%

Доля солнечной и ветряной энергии в энергобалансе России через 20 лет может достигнуть 10%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак во время проведения просветительского марафона "Новое знание".

«Мы ставим перед собой амбициозные цели, уже мы ввели 3 ГВт таких мощностей. В ближайшие 20 лет мы достигнем где-то около 10% в балансе солнечных и ветряных электростанций», — сказал он.

Новак добавил, что Россия в настоящий момент активно разрабатывает свои технологии производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ), идет строительство солнечных и ветряных электростанций.

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По его словам, сотни солнечных электростанций (СЭС) построено в России, развиваются ветряные электростанции (ВЭС), рассматривается строительство геотермальных электростанций (ГТЭС) на Дальнем Востоке.

«Если говорить о цифрах солнца, например, на сегодняшний день где-то 1800 МВт (мощностей) построили, это сотни электростанций… Недавно открывали (ветряную) электростанцию почти 150 МВт мощностей в Адыгее... Такие серьезные проекты, которые реализуются в нашей стране. Здесь более амбициозные задачи. Мы к 2035 году построим где-то около 12-15 тысяч МВт», — отметил Новак.