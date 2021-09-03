НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартовали продажи самой экстремальной Lada Niva Bronto

Источник:
Sibnet.ru
360 0
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ начал продажи самой экстремальной модификации обновленной Lada Niva Legend под названием Bronto. Цены на новинку стартуют с 918 тысяч рублей.

Bronto создан на базе трехдверной Niva Legend. Он отличается модернизированной системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, усовершенствованными амортизаторами, усиленной задней осью и подвеской, а также грязевыми покрышками. Клиренс автомобиля — 240 миллиметров.

Обновленная Niva Bronto предлагается в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige. Комплектация Luxe включает в себя металлические бамперы, удобные рейлинги, расширители колесных арок и мощные колеса. Литые 15-дюймовые диски идут в комплекте со специальными шинами c активным грунтовым протектором и внешним диаметром 29 дюймов.

В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и массивные пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

Опционально для внедорожника предлагаются световая панель на крышу, специальная окраска «Камуфляж», а также пакет «Комфорт» с аудиосистемой, центральным замком и сигнализацией.

Lada Niva Bronto оснащен тем же 1,7-литровым агрегатом, развивающим 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Тема: Русские машины
Глава «Ростеха» назвал Lada превосходящими Ford по качеству
Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев
Lada Niva Travel продлили жизнь на несколько лет
Самые дорогие в России «Жигули» продают за 10 млн
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Новый ЛДС в Новосибирске украсят витражами
Молодой человек из Новосибирска выступит в шоу «Ты супер!» на НТВ
Первые выходные осени в Новосибирске будут жаркими
Треть мужчин в Новосибирске готова получить предложение пожениться
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Эксперт подсказал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера
Талибы убили известного афганского певца
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
25
МИД предупредил об охоте США за россиянами
23
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
19
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru