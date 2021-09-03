Стартовали продажи самой экстремальной Lada Niva Bronto

АвтоВАЗ начал продажи самой экстремальной модификации обновленной Lada Niva Legend под названием Bronto. Цены на новинку стартуют с 918 тысяч рублей.

Bronto создан на базе трехдверной Niva Legend. Он отличается модернизированной системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, усовершенствованными амортизаторами, усиленной задней осью и подвеской, а также грязевыми покрышками. Клиренс автомобиля — 240 миллиметров.

Обновленная Niva Bronto предлагается в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige. Комплектация Luxe включает в себя металлические бамперы, удобные рейлинги, расширители колесных арок и мощные колеса. Литые 15-дюймовые диски идут в комплекте со специальными шинами c активным грунтовым протектором и внешним диаметром 29 дюймов.

В исполнении Prestige экстерьер дополняют оригинальная решетка радиатора и массивные пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и противотуманные фары.

Опционально для внедорожника предлагаются световая панель на крышу, специальная окраска «Камуфляж», а также пакет «Комфорт» с аудиосистемой, центральным замком и сигнализацией.

Lada Niva Bronto оснащен тем же 1,7-литровым агрегатом, развивающим 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.