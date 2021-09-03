Чемезов заявил об отсутствии защиты от ракет «Кинжал»

Противодействия российской гиперзвуковой ракете «Кинжал» на сегодняшний день не существует, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Наши ракеты "Кинжал" <...> они, во-первых, высокоточные — попадают в цель на дальнем расстоянии. Плюс очень высокая скорость — перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует», — сказал он.

«Кинжал» — новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Сейчас гиперзвуковыми ракетами оснащена одна эскадрилья МиГ-31К в Южном военном округе.

Российские военные ранее заявляли, что комплекс «Кинжал» способен поражать цели на дальности более 2000 километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.