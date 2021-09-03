Играющая на губной гармошке крыса вызвала восторг в Сети. ВИДЕО

Блогеры из Нидерландов опубликовали в ТikTok видео, где крыса играет на губной гармошке. Ролик стал вирусным и собрал больше 4 миллионов просмотров.

ТikTok трех крыс ведет пара из Нидерландов. Они делятся видео из жизни животных. В роликах участвуют три крысы — Мистер Блик, Вафля и Гордон Куид, названные в честь героев мультика «Цап-царап».

В одном из видео Мистеру Блику дали губную гармошку, обмазанную медом. Когда животное начало лакомиться, гармошка стала издавать музыку. «Это не лучшая песня, но он хотя бы попробовал», — подписал видео автор ТikTok.

В итоге получился музыкальный клип, который очень понравился пользователям Сети. Его посмотрели 4,1 миллиона человек.

Популярность Мистера Блика заставила хозяев животного доработать музыку крысы. Они добавили к губной гармошке инструментов и выпустили минутный трек, который выложили на Spotify под названием «The Best Song».