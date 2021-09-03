НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком

Источник:
ТАСС
501 5
Фото: Владимир Кобзарь / CC BY-SA 3.0

Новый город Спутник с населением в 300 тысяч должен появиться в 30 километрах от Владивостока должен, соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" <...> Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратным метров жилья», — говорится в сообщении Минвостокразвития

Вместе с Владивостоком и Артемом население агломерации совокупно может достигнуть миллиона человек. Как отметил замглавы ведомства Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. «Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей построить в Сибири новые города. По его мнению, это должны быть три-пять крупных населенных пунктов, которые стали бы экономическими центрами конкретных отраслей — энергомашиностроения, лесопереработки или нефтехимии. Президент Владимир Путин позже заявил, что эти предложения надо подготовить и оформить.

Еще по теме
Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х
Песков указал на единственную причину дружбы США и Украины
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Полпред Трутнев выступил против новых городов на Дальнем Востоке
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новый ЛДС в Новосибирске украсят витражами
Молодой человек из Новосибирска выступит в шоу «Ты супер!» на НТВ
Первые выходные осени в Новосибирске будут жаркими
Треть мужчин в Новосибирске готова получить предложение пожениться
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Эксперт подсказал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера
Талибы убили известного афганского певца
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Обсуждение (5)
Картина дня
МИД предостерег США от использования Украины против России
Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком
Роскомнадзор заблокирует шесть VPN-сервисов
Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Ишь ты, кормилец какой выискался...

лачинов

Дурачка включил. Если бы налоги платили по месту расположения предприятий, а не центральных офисов кампаний,...

Удавиков

ну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег

jeryakob

Ну конечно, нефтяные и газовые скважины прямо по бульварному кольцу бурят. Метллы прямо у мавзолея добывают...
Sibnet.Ru