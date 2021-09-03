Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком

Новый город Спутник с населением в 300 тысяч должен появиться в 30 километрах от Владивостока должен, соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" <...> Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратным метров жилья», — говорится в сообщении Минвостокразвития

Вместе с Владивостоком и Артемом население агломерации совокупно может достигнуть миллиона человек. Как отметил замглавы ведомства Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. «Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей построить в Сибири новые города. По его мнению, это должны быть три-пять крупных населенных пунктов, которые стали бы экономическими центрами конкретных отраслей — энергомашиностроения, лесопереработки или нефтехимии. Президент Владимир Путин позже заявил, что эти предложения надо подготовить и оформить.