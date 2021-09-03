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«Сибирь» откроет сезон чемпионата КХЛ игрой с «Трактором»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Хоккейная команда «Сибирь» откроет сезон регулярного чемпионата КХЛ игрой с челябинским «Трактором» в пятницу, 3 сентября.

В 2021 году «Трактор» и «Сибирь» встречались три раза, в рамках чемпионата оба новосибирцы дважды одержали победу. А в межсезонье челябинская команда победила «Сибирь» со счетом 4:3.

В прошлом сезоне ХК «Сибирь» не вышел в плей-офф, а «Трактор» вылетел в четвертьфинале. В новом сезоне составы команд поменялись, в «Сибири» на место тренера Николая Заварухина пришел Андрей Мартемьянов, ранее тренировавший «Автомобилист».

Далее «Сибирь» ждут матчи в Москве с «Динамо», в Нижнем Новгороде с «Торпедо» и в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Домашняя серия игр для «Сибири» стартует 13 сентября.

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