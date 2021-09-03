Ламы читинского дацана создали мандалу на ВЭФ

Ламы читинского дацана создали песочную мандалу на Восточном экономическом форуме, ее разрушат в субботу, сообщает правительство Забайкалья.
В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке впервые
была создана песочная мандала. Ее возводили забайкальские ламы в течение двух
дней. Мандала стала одной из достопримечательностей павильона Забайкалья на
выставке «Улица Дальнего Востока». Песочную картину разрушат 4 сентября, в день
закрытия форума.
«Приехали поддержать наш край. Мандала – обитель божества.
Это образ будды мудрости. Место, где возводится мандала, становится светлым,
чистым», — сказал лама читинского дацана Батор Лама.
Гости павильона смогли увидеть процесс создания мандалы,
однако принять участие в ее строительстве было нельзя.
«Мандалу многие гости форума увидели впервые. Мы рады, что
смогли удивить, привлечь внимание жителей других регионов и даже стран», —
отметила замминистра экономического развития Забайкалья Марина Ванчикова.
UynachalnicaИшь ты, кормилец какой выискался...
лачиновДурачка включил. Если бы налоги платили по месту расположения предприятий, а не центральных офисов кампаний,...
Удавиковну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег
jeryakobНу конечно, нефтяные и газовые скважины прямо по бульварному кольцу бурят. Метллы прямо у мавзолея добывают...