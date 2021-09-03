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Ламы читинского дацана создали мандалу на ВЭФ

Источник:
Sibnet.ru
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Ламы читинского дацана создали песочную мандалу на Восточном экономическом форуме, ее разрушат в субботу, сообщает правительство Забайкалья.

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке впервые была создана песочная мандала. Ее возводили забайкальские ламы в течение двух дней. Мандала стала одной из достопримечательностей павильона Забайкалья на выставке «Улица Дальнего Востока». Песочную картину разрушат 4 сентября, в день закрытия форума.

«Приехали поддержать наш край. Мандала – обитель божества. Это образ будды мудрости. Место, где возводится мандала, становится светлым, чистым», — сказал лама читинского дацана Батор Лама.

Гости павильона смогли увидеть процесс создания мандалы, однако принять участие в ее строительстве было нельзя.

«Мандалу многие гости форума увидели впервые. Мы рады, что смогли удивить, привлечь внимание жителей других регионов и даже стран», — отметила замминистра экономического развития Забайкалья Марина Ванчикова.

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