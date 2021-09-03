Толпа новосибирцев подралась из-за ДТП

Массовая драка произошла из-за ДТП на Волочаевской улице в Новосибирске, видео инцидента появилось в соцсетях.

«На Волочаевской рядом с трамвайным кольцом выехавший на встречку водитель такси "Ситимобил" подбил разворачивавшийся кроссовер. Дискуссию об обстоятельствах аварии около десятка мужчин вели в формате массовой драки», – написали в сообществе службы эвакуации «АСТ-54», опубликовав видео.

По данным полиции, инцидент произошел днем в четверг. Сообщений о пострадавших не поступало, но было зафиксировано ДТП с материальным ущербом.