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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Толпа новосибирцев подралась из-за ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Массовая драка произошла из-за ДТП на Волочаевской улице в Новосибирске, видео инцидента появилось в соцсетях.

«На Волочаевской рядом с трамвайным кольцом выехавший на встречку водитель такси "Ситимобил" подбил разворачивавшийся кроссовер. Дискуссию об обстоятельствах аварии около десятка мужчин вели в формате массовой драки», – написали в сообществе службы эвакуации «АСТ-54», опубликовав видео.

По данным полиции, инцидент произошел днем в четверг. Сообщений о пострадавших не поступало, но было зафиксировано ДТП с материальным ущербом.

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ЧП #ДТП #Происшествия
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