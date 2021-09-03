Юля Савичева выпустила песню «Эверест» для поддержки людей

Певица Юлия Савичева выпустила новую песню «Эверест» в которой рассказывает о настоящей любви и важности счастья в жизни человека.

«Она невероятно романтичная, лиричная, и от нее исходит свет. Она поддерживает людей в трудную минуту», — сказала Савичева о песне в интервью программы «Детали».

В соцсетях певица написала, что как только услышала эту песню, сразу захотела отодвинуть намеченные ранее релизы.

«Очень хочу, чтобы наступающая осень была максимально наполнена любовью и позитивом так, как наполнена эта песня», — написала Савичева.