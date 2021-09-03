НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Юля Савичева выпустила песню «Эверест» для поддержки людей

Источник:
Sibnet.ru
237 0

Певица Юлия Савичева выпустила новую песню «Эверест» в которой рассказывает о настоящей любви и важности счастья в жизни человека.

«Она невероятно романтичная, лиричная, и от нее исходит свет. Она поддерживает людей в трудную минуту», — сказала Савичева о песне в интервью программы «Детали».

В соцсетях певица написала, что как только услышала эту песню, сразу захотела отодвинуть намеченные ранее релизы.

«Очень хочу, чтобы наступающая осень была максимально наполнена любовью и позитивом так, как наполнена эта песня», — написала Савичева.

Еще по теме
Вратарь Харри Сятери оказался фанатом финский рок-группы
Little Big выпустили новый клип с зарубежными звездами
Российская полиция навестила солиста Rammstein
Егор Крид выпустил песню «Скоро весна» со своим отцом
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вратарь Харри Сятери оказался фанатом финский рок-группы
«Сибирь» откроет сезон чемпионата КХЛ игрой с «Трактором»
Момент смертельного ДТП на трассе в Норильске попал на видео
Ламы читинского дацана создали мандалу на ВЭФ
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Эксперт подсказал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера
Талибы убили известного афганского певца
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

Ишь ты, кормилец какой выискался...

лачинов

Дурачка включил. Если бы налоги платили по месту расположения предприятий, а не центральных офисов кампаний,...

Удавиков

ну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег

jeryakob

Ну конечно, нефтяные и газовые скважины прямо по бульварному кольцу бурят. Метллы прямо у мавзолея добывают...
Sibnet.Ru