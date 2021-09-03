Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х

Рекордный рост просрочек по потребительским кредитам свидетельствует о том, что все большему числу россиян не хватает денег на еду и самое необходимое, заявил депутат Государственной Думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По данным Национального бюро кредитных историй, каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен больше чем на три месяца. Это максимум за шесть лет.

«Больше половины страны работает только за еду, а многие — и того меньше! В итоге люди вынуждены жить в долг. Рост просрочек по потребительским кредитам – это приговор циничному бездействию правительства в вопросе повышения доходов населения», — приводятся слова Миронова на сайте партии.

Миронов напомнил, что официально около половины работающих в России получают в районе 30 тысяч рублей в месяц или меньше. Средний размер пенсии — около 15 тысяч. При этом реальный прожиточный минимум составляет примерно 31 тысячу рублей.

По его словам, Россия постепенно возвращается к нищете 90-х.