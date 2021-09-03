Засолка огурцов закончилась для жителя Улан-Удэ смертью

Женщина оставила на столе уксус для засолки огурцов, ее муж случайно выпил жидкость. Врачам не удалось спасти мужчину, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По предварительным данным, женщина солила огурцы и оставила стакан с концентрированным уксусом на столе для дальнейших заготовок. Утром, уходя на работу, женщина забыла предупредить 52-летнего мужа о содержимом стакана. Днем на кухне мужчина, полагая, что в стакане вода, выпил уксусную эссенцию, и получил химический ожог пищевода.

Он позвонил жене, сообщил о своем состоянии. Женщина вернулась домой, вызвала скорую медицинскую помощь. Врачи почти пять дней пытались спасти мужчине жизнь, но поражение кислотой внутренних органов оказалось смертельным. Следователи проводят доследственную проверку.

Следователи призывали всех граждан быть бдительными при обращении с опасными веществами, не оставлять их на виду, по возможности, хранить в запираемых ящиках и использовать с осторожностью в строгом соответствии с предписаниями и инструкциями.