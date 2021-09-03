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Little Big выпустили новый клип с зарубежными звездами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Группа Little Big записала песню и клип с зарубежными артистами — американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем.

Новый трек «Turn it U» («Сделай это») войдет в миниальбом «Добро пожаловать в интернет». ЕР будет записан совместно с Оливетром Три и выйдет 30 сентября.

Поклонники группы Little Big упрекнули музыкантов в отсутствии оригинальности. Фанаты считаю, сто после трека и клипа «Skibidi» у группы все песни на один мотив.

Ранее группа Little Big выпустила совместный трек с победительницей Евровидения Нетой Барзилай.

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