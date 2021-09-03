Мужчина в Кузбассе расправился с возлюбленной и ее детьми

Тела женщины и ее двух малолетних детей обнаружили в поселке Яшкино Кемеровской области, задержан подозреваемый — ее сожитель, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

По данным следствия, тела 28-летней женщины, ее девятилетнего сына и семилетней дочери были обнаружены в одной из квартир. В течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан — им оказался 27-летний знакомый девушки.

По предварительным данным, убийство было совершено еще в начале августа, но соседи только накануне обратились в правоохранительные органы, сообщив о неприятном запах. Подозреваемый убил подругу во время конфликта на почве ревности, очевидцами преступления стали ее дети. Чтобы не оставлять свидетелей, он убил и их.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.