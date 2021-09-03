Сбежавшего из колонии омича поймали в Новосибирске

Сотрудники ФСИН поймали в Ленинском районе Новосибирска омича, который на прошлой неделе сбежал из колонии-поселения.

Осужденный Овчинников был объявлен в федеральный розыск неделю назад – он сбежал с участка колонии-поселения при омской ИК-8. В Новосибирске беглец передвигался на автомобиле ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета, который угнал в Омской области.

Сбежавшего осужденного удалось найти в Новосибирске, сообщила пресс-служба областного управления ФСИН. Сотрудники ведомства из обоих регионов задержали его в Ленинском районе.