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Сбежавшего из колонии омича поймали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН по Новосибирской области

Сотрудники ФСИН поймали в Ленинском районе Новосибирска омича, который на прошлой неделе сбежал из колонии-поселения.

Осужденный Овчинников был объявлен в федеральный розыск неделю назад – он сбежал с участка колонии-поселения при омской ИК-8. В Новосибирске беглец передвигался на автомобиле ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета, который угнал в Омской области.

Сбежавшего осужденного удалось найти в Новосибирске, сообщила пресс-служба областного управления ФСИН. Сотрудники ведомства из обоих регионов задержали его в Ленинском районе.

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