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Россия начнет развертывание орбитальной станции через пять лет

Источник:
ТАСС
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Фото: © Роскосмос

Начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, в качестве базового модуля нашей новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль (НЭМ).

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев сообщил, что системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа.

«В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета Роскосмоса, где отмечалось, что станция дышит на ладан», — отметил Соловьев.

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