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Попова предупредила об угрозе осенней волны коронавируса

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ко второй декаде сентября можно ожидать новую волну COVID-19, так как сезонные инфекции обычно осенью усиливаются

«Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <...> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний», — пояснила Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, эта ситуация привычна и эпидемиологически обусловлена. «В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты», — отметила Попова.

За прошлые сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, 798 человек умерли, выздоровели 18 669 пациентов.

Во всех регионах страны идет вакцинация от SARS-CoV-2. Как отмечали в Минздраве, благодаря четырем препаратам, созданным в России для профилактики COVID-19, пандемия стала управляемой.

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