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МИД предостерег США от использования Украины против России

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Некоторые из этих последствий «уже налицо», сказала Захарова. Это, по ее словам, и потеря собственных национальных интересов, и дисфункция государства, и подмена интересов и функций собственного государства интересами и функциями США.

«По-моему, это и потеря исторической идентификации», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Она подчеркнула, что Украине следует руководствоваться интересами и волей своего народа, а не интересами и волей американского политического истеблишмента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты и Украина скорее «дружат против России», и это вызывает сожаление.

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