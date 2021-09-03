МИД предостерег США от использования Украины против России

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Некоторые из этих последствий «уже налицо», сказала Захарова. Это, по ее словам, и потеря собственных национальных интересов, и дисфункция государства, и подмена интересов и функций собственного государства интересами и функциями США.

«По-моему, это и потеря исторической идентификации», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Она подчеркнула, что Украине следует руководствоваться интересами и волей своего народа, а не интересами и волей американского политического истеблишмента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты и Украина скорее «дружат против России», и это вызывает сожаление.