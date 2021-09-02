Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»

Студия Warner Bros. представила первый тизер четвертой культовой «Матрицы», которая будет называться «Воскрешение» и выйдет на экраны 21 декабря этого года.

Ролик был показан в рамках Cinema Con, сообщает HR. Расширенное название фильма уже само стало спойлером. Мало кто из поклонников не мог бы догадаться, что в новой части саги к жизни вернуться погибшие главные герои бывшей трилогии.

Что было в тизере?

Трейлер начался с того, что герой Киану Ривза – Нео, в мире Матрицы известный как Томас Андерсон, общается со своим психотерапевтом. Очевидно, он не помнит своего прошлого и говорит тому: «Мне снились сны, которые были не просто сновидениями. Я сумасшедший?»

Он чувствует, что с миром что-то не так, но не помнит, что такое Матрица. Позже сталкивается в кафе с женщиной – героиней Кэрри-Энн Мосс. Они пожимают друг другу руки, и кажется, что между ними что-то есть, но ни один из них не помнит другого. Тем временем Андерсон целыми днями принимает синие таблетки по рецепту и задается вопросом, почему все в его мире приклеены к своим телефонам. Оглядываясь по сторонам, он понимает, что единственный в переполненном лифте, кто не смотрит на устройство.

В конце концов, Андерсон сталкивается с человеком (Яхья Абдул-Матин II), который напоминает Морфеуса, борца за свободу, которого сыграл Лоуренс Фишберн в оригинальной трилогии. Этот таинственный человек вручает Андерсону красную таблетку, и вскоре можно увидеть кадры, на которых тот вновь обладает способностями видеть Матрицу как фальшивую реальность.

В ролике также можно увидеть Андерсона в инкубаторе. Есть и кадр, на котором Нео смотрит в зеркало и видит свою старую версию.

Сюжетные спойлеры

При этом неназванный инсайдер, близкий к съемочному процессу, рассказал журналистамподробности сюжета нового фильма. В частности, о том, что повествование начнется с финала третьей части, то есть смерти Нео, когда его тело куда-то увозят машины. Они оживят его и Тринити, а после поместят их в перезагруженную Матрицу.

Далее по сюжету проходит 60 лет, но герои не сильно постарели, потому что их тела были заморожены. В новой реальности лишенный памяти Андерсон – известный разработчик игр, создавший трилогию игр Matrix. Под давлением компании Warner Bros. он начинает работу над четвертой частью. Молодая цифровая копия Морфиуса поможет ему вернуть память, после чего Нео стремится вернуть ее Тринити.