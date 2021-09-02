Съеденный напоказ мини-пиг оказался жив

Блогерша из Японии показала на своем YouTube-канале, как 100 дней растила мини-пига, а затем пожарила его и съела. Позднее она призналась, что поросенок жив.

На YouTube-канале «Свиньи, съеденные через 100 дней» с течение более трех месяцев появлялись ролики о жизни маленького поросенка. Он жил в квартире и купался в любви хозяйки. Но финал его жизни, по задумке блогерши, был предрешен. На 100-й день его должны были съесть.

В среду блогерша из Японии опубликовала ролик, в коротком показала последний день жизнь мини-пига, где он отправился на гриль. Она зажарила поросенка и съела.

Через сутки на YouTube-канале появилось новое, 101-е видео, где сказано: «Эта история — выдумка». В новом ролике мини-пиг заходит в комнату и становится ясно, что поросенок жив.

Цель блогерши оказалась довольно простой. Она написала, что свинина, которую едят люди — это точно такие же жизни, как ее мини-пиг.

Пользователи Сети оценили урок жительницы Японии. В комментариях они написали, что это лучшее документальное кино о защите животных.