Губернатор Камчатки анонсировал авиарейс в Горный Алтай

Губернаторы Камчатского края и Республики Алтай на Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке договорились в перспективе запустить прямой рейс между регионами, сообщают власти республики.

«Не секрет, когда говорят о красивейших местах, которые хотели бы посетить россияне, в первую очередь, имеют в виду Алтай и Камчатку», – сказал глава Алтая Олег Хорохордин.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что два субъекта схожи, в том числе по структуре экономики, численности населения и туристическому потенциалу. Например, сейчас за счет взрывного роста интереса к внутреннему туризму именно Алтай и Камчатка являются главными точками притяжения, уточнил он.

«Нам очень важно изучить тот опыт, который Республика Алтай реализует по развитию инвестиционных проектов в туристической сфере, по получению дополнительного потока и по повышению качества сервиса. В перспективе мы сможем говорить и о прямых рейсах между Респбуликой Алтай и Камчатским краем, потому что наши красивые и привлекательные места не конкурируют, а дополняют друг друга», – сказал Солодов.