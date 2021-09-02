НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Губернатор Камчатки анонсировал авиарейс в Горный Алтай

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай

Губернаторы Камчатского края и Республики Алтай на Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке договорились в перспективе запустить прямой рейс между регионами, сообщают власти республики.

«Не секрет, когда говорят о красивейших местах, которые хотели бы посетить россияне, в первую очередь, имеют в виду Алтай и Камчатку», – сказал глава Алтая Олег Хорохордин.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что два субъекта схожи, в том числе по структуре экономики, численности населения и туристическому потенциалу. Например, сейчас за счет взрывного роста интереса к внутреннему туризму именно Алтай и Камчатка являются главными точками притяжения, уточнил он.

«Нам очень важно изучить тот опыт, который Республика Алтай реализует по развитию инвестиционных проектов в туристической сфере, по получению дополнительного потока и по повышению качества сервиса. В перспективе мы сможем говорить и о прямых рейсах между Респбуликой Алтай и Камчатским краем, потому что наши красивые и привлекательные места не конкурируют, а дополняют друг друга», – сказал Солодов.

Еще по теме
S7 выбрала для базировки лоукостера аэропорт Новосибирска
Новый терминал томского аэропорта начнут строить в сентябре
Шойгу оценил возрождение региональной авиации
Глава АвтоВАЗа обозначил будущую долю электромобилей Lada
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Губернатор Камчатки анонсировал авиарейс в Горный Алтай
S7 выбрала для базировки лоукостера аэропорт Новосибирска
Вертолет Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту
Заельцовский парк откроют для прогулок весной
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Эксперт подсказал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера
Талибы убили известного афганского певца
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Зеленский рассказал о «не совсем солнечной встрече» с Байденом
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Ишь ты, кормилец какой выискался...

Удавиков

ну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег

jeryakob

дед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...

Sink

Никто не понимает разве что компании находятся в регионах, там производят, зарабатывают эти налоги а...
Sibnet.Ru