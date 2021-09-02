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Фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Цифровой релиз фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» состоялся в четверг, 2 сентября. Картину можно посмотреть в видеосервисе Wink.

Режиссером и сценаристом сиквела «Отряда самоубийц» стал Джеймс Ганн, который решил не продолжать сюжетную линию первого фильма и добавил в «Отряд» новых безумных персонажей.

Бладспорт, Миротворец, Король Акул, Мыслитель и даже Человек-в-горошек — присоединяются к банде злодеев. Все вместе они отправятся на далекий остров Корто Мальтезе, чтобы сразиться с загадочным инопланетным монстром.

Читать рецензию на фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Главные роли в «Миссии навылет» исполнили Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Сильвестр Сталлоне, Виола Дэвис, Джай Кортни и Питер Капальди.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» доступна в Wink. Картину можно посмотреть, купив в качестве Full HD навсегда за 899 рублей.

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