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Блогерша из Японии 100 дней растила мини-пига, чтобы съесть. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Японская блогерша ведет YouTube-канале под названием «Свиньи, съеденные через 100 дней». В своих роликах она сначала выращивает животных, а затем готовит на обед.

В среду блогерша опубликовала ролик, который вызвал бурные эмоции в Сети. В коротком видео она показала последний день жизнь мини-пига, где он отправился на гриль. Она зажарила поросенка и съела.

Подписчики YouTube-канала разделились на два фронта. Одни спокойно заметили, что учесть всех поросят именно такая — превращаться в еду, другие с ужасом отреагировали на увиденное.

Несмотря на критику в адрес блогерши и ее занятия, видео о судьбе мини-пига собрало за сутки больше 1,7 миллиона просмотров.Читать продолжение>>


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