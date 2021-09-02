Блогерша из Японии 100 дней растила мини-пига, чтобы съесть. ВИДЕО

Японская блогерша ведет YouTube-канале под названием «Свиньи, съеденные через 100 дней».
В своих роликах она сначала выращивает животных, а затем готовит на обед.
В среду блогерша опубликовала ролик, который вызвал бурные
эмоции в Сети. В коротком видео она показала последний день жизнь мини-пига, где он отправился на гриль. Она зажарила поросенка и съела.
Подписчики YouTube-канала
разделились на два фронта. Одни спокойно заметили, что учесть всех поросят именно
такая — превращаться в еду, другие с ужасом отреагировали на увиденное.
Несмотря на критику в адрес блогерши и ее занятия, видео о
судьбе мини-пига собрало за сутки больше 1,7 миллиона просмотров.