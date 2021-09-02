Песков указал на единственную причину дружбы США и Украины

Соединенные Штаты и Украина «дружат против России», и это вызывает сожаление сообщил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, также вызывает «сожаление и не более того» антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам».

Представитель Кремля отметил, что в Кремле «обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины», на желание Украины вступить в НАТО и «потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев».

В этой связи России «совсем не нравится» возможное приближение военной инфаструктуры Североатлантического альянса к границам страны, Песков.