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Песков указал на единственную причину дружбы США и Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Соединенные Штаты и Украина «дружат против России», и это вызывает сожаление сообщил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, также вызывает «сожаление и не более того» антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам».

Представитель Кремля отметил, что в Кремле «обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины», на желание Украины вступить в НАТО и «потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев».

В этой связи России «совсем не нравится» возможное приближение военной инфаструктуры Североатлантического альянса к границам страны, Песков.

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Политика #Мир #Россия
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