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Стартовали продажи компактной умной колонки Капсула Мини

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком начал продажи новой компактной умной колонки с голосовым помощником Марусей от Mail.ru Group. Капсулу Мини можно приобрести на онлайн- и офлайн-площадках провайдера, в том числе в рассрочку, сообщает пресс-служба компании.

Новая колонка весит всего 305 граммов вместе с блоком питания и имеет компактные габариты — 4,5 сантиметра в высоту и 10 сантиметров в ширину. При этом мощность звука Капсулы Мини 5 Вт — одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением.

На Капсуле Мини появился цифровой светодиодный дисплей, который адаптируется под уровень освещенности и показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции помощника и другие данные. 

Через Капсулу Мини можно написать сообщение или позвонить другу из «ВКонтакте», заказать еду, найти рецепт блюда, голосовой помощник Маруся поможет детям выучить английский и таблицу умножения, включит музыку или подкаст.

В прошлом году Маруся научилась управлять услугами Ростелекома. Голосовой помощник без помощи ТВ-пульта может найти в видеосервисе Wink фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое.

Для взаимодействия колонки и ТВ-приставки не нужны провода, запустить функционал можно голосом — после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. 

Также Маруся помогает с «Умным домом» — исполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, устройств для управления домашним хозяйством и обеспечения безопасности.

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