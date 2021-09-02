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Заельцовский парк откроют для прогулок весной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска проверила, как благоустраивают Заельцовский парк, его планируют открыть для прогулок уже следующей весной.

«По оценке подрядчика, работы выполнены более чем на 70%. Темп хороший. Планируем в этом году закончить обустройство всех пешеходных зон, чтобы уже следующей весной открыть парк для прогулок», – цитирует пресс-центр мэрии главу города Анатолия Локтя.

По договору срок завершения благоустройства – начало июля 2022 года, но подрядчик обязался выполнить работы за один летний сезон.

В парке появится экологическая тропа протяженностью около километра. Она будет выложена из спилов деревьев, обработанных специальным защитным раствором. Вдоль экотропы установят домики для птиц со встроенными веб-камерами.

Площадь Заельцовского парка – около 38 гектаров, благоустроить планируется более 7 гектаров. Большая часть прогулочной сети будет выполнена в асфальте. Сейчас в парке также ведется благоустройство детских площадок и «сухого озера», продолжается демонтаж покрытия центральной аллеи.

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