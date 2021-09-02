Чартеры на зимний Байкал продлят на 2022 год

Глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «TUI» Тарас Демура подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума, оно предполагает продление полетов чартерных рейсов на 2022 год на зимний Байкал.

«В тестовом режиме в прошлом году мы впервые запустили чартеры на Байкал в Республику Бурятия — программа стала настоящим успехом туристического года — чартеры летали в летний и зимний период и продолжат летать, что позволяет нам делать Байкал доступнее круглый год», — сказала глава Ростуризма сказала Зарина Догузова.



По словам Демуры, на зимний сезон пакеты будут традиционно в форматах «Лайт», «Стандарт» и «Макси», таким образом, каждый турист сможет выбрать подходящий именно ему тур по насыщенности экскурсиями и стоимости

Перспективы, которые республика видит от инвестсотрудничества, измеряются в более 10 миллиардах рублей.

Один из новых инвесторов компания «Cosmos Hotel Group» планирует строительство на 400 гектарах земли четырех- и пятизвездочных гостиниц, отдельно стоящих вилл, спортивных комплексов и спа-комплексов. В текущем году компания «Green Flow» уже приступил к реализации проекта по строительству гостиничного комплекса на территории ОЭЗ «Байкальская гавань».



«У нас спрос превысил предложение, сейчас не хватает мест размещения, и мы немного ограничиваем принятия чартерного рейса. Это послужило стимулом для инвестиционной активности. Программа, которую Ростуризм поддерживает, компании туры реализуют, дало такой существенный толчок в целом развитию Республики Бурятия. И мы двумя руками за и всячески со своей стороны содействием, чтобы это работало», — сказал глава республики.