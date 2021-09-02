Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию

Убеждения о том, что «москвичи жируют» на деньгах страны являются заблуждением, столица — «крупнейший донор страны», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я должен сказать, что Москва большую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а с территории Москвы перечисляются деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 65% всех трансфертов всем регионам страны перечислять», — сказал Собянин на II марафоне «Новое знание».

Так он прокомментировал расхожее мнение, согласно которому «вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живем, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут в Москву».

Мэр привел статистику городского бюджета. В 2020 году Москва направила в федеральный бюджет 800 миллиардов рублей собранных налогов, оставив в городском 890 миллиардов. Всего с учетом взносов работодателей во внебюджетные фонды отчисления достигли 2,9 триллиона рублей. При этом около 48% из этой суммы было направлено на выплату пенсий жителям других регионов.