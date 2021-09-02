НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

S7 выбрала для базировки лоукостера аэропорт Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
257 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Группа S7 выбрала для базировки своего будущего лоукостера аэропорты Новосибирска, Воронежа, Челябинска, Тюмени, сообщил в кулуарах ВЭФ-2021 бизнесмен Роман Троценко, чей холдинг «Новапорт» объединяет эти аэропорты.

«Они выбрали несколько точек. В нашей сети это четыре точки: Новосибирск, Воронеж, Челябинск, Тюмень. Мы с ними глубоко в переговорах в отношении их планов. Мы считаем, это очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения», — сказал Троценко «Интерфаксу».

По его словам, «Новапорт» готов предоставить лоукостеру S7 скидки на период раскатки новых маршрутов.

«Мы всем лоукостерам делаем низкие ставки. Для нас это вызов. Мы на лоукостерах почти ничего не зарабатываем, зато поднимаем тот пассажиропоток, который при других обстоятельствах не полетел бы», — отметил Троценко.

S7 объявила о планах запуска собственного низкобюджетного перевозчика с июля 2022 года. Эта компания, как ожидается, будет летать на Airbus A320neo, связывая регионы РФ. В качестве потенциальных аэропортов базирования рассматриваются Омск, Челябинск, Казань, говорила совладелица S7 Татьяна Филева.

Еще по теме
Новый терминал томского аэропорта начнут строить в сентябре
Шойгу оценил возрождение региональной авиации
Глава АвтоВАЗа обозначил будущую долю электромобилей Lada
Мерцающая дорожная разметка появилась в Сибири
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
S7 выбрала для базировки лоукостера аэропорт Новосибирска
Вертолет Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту
Заельцовский парк откроют для прогулок весной
Заморозки пообещали омичам
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
Эксперт подсказал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера
Талибы убили известного афганского певца
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

дед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...

Uynachalnica

Ишь ты, кормилец какой выискался...

fenimor

если бы еще людей не загоняли в нищету, то демографическая обстановка улучшилась бы

Удавиков

ну да, ну да, тротуарную плитку каждый год регионы перекладывают от избытка денег
Sibnet.Ru