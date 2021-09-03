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Спортивная драма «Правило боя» эксклюзивно вышла в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Правило боя»

Спортивная экшн-драма о противостоянии звездных и уличных бойцов «Правило боя» появилась в Сети. Посмотреть фильм можно эксклюзивно в видеосервисе Wink.

По сюжету спортсмен Карпов когда-то стоял на ринге и даже стал олимпийским чемпионом. Но теперь все это в прошлом, и став тренером, Карпов мечтает привести к тому же успеху своего сына Игоря.

Для этого в спарринг-партнеры Игорю он приглашает Тараса. Тот когда-то пошел в уличные бои, чтобы заработать на дорогостоящую операцию больной матери. А теперь оказывается последней надеждой клуба, когда в последний момент вынужден заменить Игоря в решающем бою.

Фильм «Правило боя» выпустили в 2017 году, но сейчас он официально и в хорошем качестве доступен для просмотра в «винке».


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