Спортивная драма «Правило боя» эксклюзивно вышла в Wink

Спортивная экшн-драма о противостоянии звездных и уличных
бойцов «Правило боя» появилась в Сети. Посмотреть фильм можно эксклюзивно в
видеосервисе Wink.
По сюжету спортсмен Карпов когда-то стоял на ринге и даже
стал олимпийским чемпионом. Но теперь все это в прошлом, и став тренером,
Карпов мечтает привести к тому же успеху своего сына Игоря.
Для этого в спарринг-партнеры Игорю он приглашает Тараса.
Тот когда-то пошел в уличные бои, чтобы заработать на дорогостоящую операцию
больной матери. А теперь оказывается последней надеждой клуба, когда в
последний момент вынужден заменить Игоря в решающем бою.
Фильм «Правило боя» выпустили в 2017 году, но сейчас он
официально и в хорошем качестве доступен для просмотра в «винке».