Спортивная драма «Правило боя» эксклюзивно вышла в Wink

Спортивная экшн-драма о противостоянии звездных и уличных бойцов «Правило боя» появилась в Сети. Посмотреть фильм можно эксклюзивно в видеосервисе Wink.

По сюжету спортсмен Карпов когда-то стоял на ринге и даже стал олимпийским чемпионом. Но теперь все это в прошлом, и став тренером, Карпов мечтает привести к тому же успеху своего сына Игоря.

Для этого в спарринг-партнеры Игорю он приглашает Тараса. Тот когда-то пошел в уличные бои, чтобы заработать на дорогостоящую операцию больной матери. А теперь оказывается последней надеждой клуба, когда в последний момент вынужден заменить Игоря в решающем бою.

Фильм «Правило боя» выпустили в 2017 году, но сейчас он официально и в хорошем качестве доступен для просмотра в «винке».