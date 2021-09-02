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Зеленский рассказал о «не совсем солнечной встрече» с Байденом

Источник:
РБК
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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский
Фото: © Пресс-служба президента Украины
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне «прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что не почувствовал негатива в ходе общения. «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <...> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — приводит ТАСС слова Зеленского.

«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — так украинский лидер охарактеризовал переговоры с Байденом. Он добавил, что тот факт, что встреча длилась не один час, как было запланировано, а два, говорит о том, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога».

Стороны после переговоров распространили совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем указано, что сейчас связи двух государств являются самыми крепкими за последние 30 лет. В заявлении сообщается о поддержке, в том числе финансовой, с американской стороны разных сфер на Украине.

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