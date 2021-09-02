Михалкова из «Уральских пельменей» намекнула на развод

Актриса Юлия Михалкова, получившая известность благодаря участию в юмористическом коллективе «Уральские пельмени», опубликовала тревожный пост в Instagram с намеком на проблемы в личной жизни.

Михалкова обратилась в Instagram к подписчикам и спросила, как они относятся к разводу. Ее заинтересовало, стоит ли разводится сразу, как возникли проблемы в отношениях или попытаться все наладить.

«Только не спрашивайте, с чем связаны эти вопросы. Это пока очень личное», — написала она в соцсети.

При этом Юлия Михалкова держит в секрете свою личную жизнь и о том, что она замужем, информации нет. В 2020 году, по слухам, она встретила мужчину своей мечты, с которым хотела связать свою жизнь, но, если и актриса зарегистрировала брак, то сделала это в тайне от публики и СМИ.