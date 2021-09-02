Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Президент России Владимир Путин не ведет социальные сети сам из-за недостатка времени и выступает против того, чтобы за него это делали другие, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«У самого Путина нет социальных сетей», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ходе марафона «Новое знание» на полях Восточного экономического форума.

При этом президент России «не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным, добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков при этом подчеркнул, что Кремль, правительство и отдельные министерства расширяют свое присутствие в социальных сетях и будут совершенствовать эту часть работы.