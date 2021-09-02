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Wink займется экранизацией романа Минаева «The Телки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба more.tv

Сериал по роману Сергея Минаева «The Телки» снимет more.tv при участии Wink, в нем снимутся Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова и другие знаменитый актеры.

Сериал «The Телки», как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут.

«Большинство писателей недовольны экранизациями своих книг. В случае с "The Телки", все наоборот — я в полном восторге от того, как авторам сценария удалось перенести действие в наши дни, добавить новых, неожиданных поворотов, сохранив при этом почти все, что было в книге», — рассказал автор книги и креативный продюсер экранизации Сергей Минаев.

Сюжет

Действие романа разворачивается в наше время, в эпоху мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам.

Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее.

Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. В ближайшие дни она захлестывает Миркина с головой.

Главные роли исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие. Премьера проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.


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