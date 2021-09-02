НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Директора новосибирской компании осудили за два падения в шахту лифта

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото Sibnet.ru

Два человека упали в шахту лифта в здании предприятия в Дзержинском районе Новосибирска, один из них погиб. Директор компании получил условный срок, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в собственности предприятия находился комплекс сооружений, в том числе многоэтажное здание по проспекту Дзержинского, оборудованное грузовым лифтом. Помещения сдавали в аренду.

В июне 2015 года в открытую шахту грузового лифта упал 44-летний мужчина, который работал водителем-экспедитором и доставлял груз арендаторам. Мужчина получил множественные телесные повреждения. 

Спустя год в эту шахту вновь упал один из работников организации, которая арендовала помещение на территории предприятия. Этот мужчина погиб.

Следователи установили, что причинами ЧП стали истечение нормативного срока службы лифта, отсутствие квалифицированного персонала для его обслуживания, а также договора со специализированной организацией. Лифт долго не ремонтировался, зона его обслуживания не была достаточно освещена, а механизм запирания створок шахты лифта был неисправен.

Суд назначил 55-летнему директору предприятия наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Фигурант дела добровольно возместил моральный и материальный вред потерпевшим.

Еще по теме
Продажа откровенных снимков девочки привлекла внимание СК
Рабочего в Новосибирске насмерть придавило фанерными листами
Жителей Улан-Удэ предупредили о выходе реки Селенги из берегов
Стала известна причина катастрофы Ил-112В под Москвой
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Заморозки пообещали омичам
Директора новосибирской компании осудили за два падения в шахту лифта
Омичи руками перевернули попавшую в ДТП маршрутку. ВИДЕО
Пассажиры запутались в рейсах аэропорта Толмачево
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (0)
Картина дня
США и Украина назвали «Северный поток» угрозой
ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами
Полпред Трутнев выступил против новых городов на Дальнем Востоке
Глава «Ростеха» назвал Lada превосходящими Ford по качеству
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
25
МИД предупредил об охоте США за россиянами
23
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
19
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru