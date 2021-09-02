Директора новосибирской компании осудили за два падения в шахту лифта

Два человека упали в шахту лифта в здании предприятия в Дзержинском районе Новосибирска, один из них погиб. Директор компании получил условный срок, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в собственности предприятия находился комплекс сооружений, в том числе многоэтажное здание по проспекту Дзержинского, оборудованное грузовым лифтом. Помещения сдавали в аренду.

В июне 2015 года в открытую шахту грузового лифта упал 44-летний мужчина, который работал водителем-экспедитором и доставлял груз арендаторам. Мужчина получил множественные телесные повреждения.

Спустя год в эту шахту вновь упал один из работников организации, которая арендовала помещение на территории предприятия. Этот мужчина погиб.

Следователи установили, что причинами ЧП стали истечение нормативного срока службы лифта, отсутствие квалифицированного персонала для его обслуживания, а также договора со специализированной организацией. Лифт долго не ремонтировался, зона его обслуживания не была достаточно освещена, а механизм запирания створок шахты лифта был неисправен.

Суд назначил 55-летнему директору предприятия наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Фигурант дела добровольно возместил моральный и материальный вред потерпевшим.